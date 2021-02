Lazio zona gialla, “Rt sotto 1”: le regole (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Lazio rimane zona gialla, con misure e regole attualmente in vigore per scuola, bar, ristoranti, spostamenti. Nella regione “il valore Rt è in lieve crescita, ma rimane sotto 1. Diminuiscono i focolai, i tassi di occupazione di posti letto in area medica e terapia intensiva e il tasso di incidenza. Il Lazio rimane in zona gialla, ma occorre massima attenzione alle misure di prevenzione”, dice l’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato. Oggi 11 febbraio nel Lazio “su oltre 12mila tamponi (+492) e oltre 17mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 1.261 casi positivi (+234), 31 i decessi (-20) e +2.930 i guariti. Il rapporto tra positivi e ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ilrimane, con misure eattualmente in vigore per scuola, bar, ristoranti, spostamenti. Nella regione “il valore Rt è in lieve crescita, ma rimane1. Diminuiscono i focolai, i tassi di occupazione di posti letto in area medica e terapia intensiva e il tasso di incidenza. Ilrimane in, ma occorre massima attenzione alle misure di prevenzione”, dice l’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della RegioneAlessio D’Amato. Oggi 11 febbraio nel“su oltre 12mila tamponi (+492) e oltre 17mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 1.261 casi positivi (+234), 31 i decessi (-20) e +2.930 i guariti. Il rapporto tra positivi e ...

