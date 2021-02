Lazio: dai tanti rinnovi al ‘caso Strakosha’, passando per la grana Caicedo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Aspettando il big match con l’Inter, la Lazio pensa ai rinnovi e in più c’è da risolvere la situazione di Strakosha. Radu certo della permanenza, Lulic e Paolo in bilico: e Caicedo? Tante situazioni in sospeso in casa Lazio sul fronte rinnovi contrattuali, i più spinosi riguardano Strakosha e Caicedo. I due iniziano a diventare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Aspettando il big match con l’Inter, lapensa aie in più c’è da risolvere la situazione di Strakosha. Radu certo della permanenza, Lulic e Paolo in bilico: e? Tante situazioni in sospeso in casasul frontecontrattuali, i più spinosi riguardano Strakosha e. I due iniziano a diventare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

capuanogio : ?? #Lotito è stato accolto con un applauso dai giocatori della rosa della #Lazio quando ieri è arrivato a Formello p… - infoitsalute : Lazio, via a fase 3 con i vaccini Covid di AstraZeneca: si partirà dai nati nel ’66 fino ai 18enni - emipro74 : @sandro_rosco @Max_883 @GoodlifeSSL @FMonderna Sandro ci mancherebbe che puoi fare ciò che vuoi ma secondo me non c… - _fedrive : Realizzando di non aver mai comprato nulla di azzurro e bianco perché venivo bullizzato dai miei, romanisti, che mi… - FNVPN1 : @meprohibeat @ariele_forti @c1f12abfe62b4af @sscnapoli Ma la Lazio non veniva da 5 anni di fila che faceva 2º posto… -