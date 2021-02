“Laura” è il nuovo singolo di Rafel! (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dal 12 febbraio sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Laura”, il nuovo brano di RAFEL. Un loop doloroso a cui decidiamo di sottrarci una volta e per tutte: “Laura”, nuovo singolo di RAFEL, coincide esattamente con quel punto di non ritorno, con quel sonoro “stop”. Una base strumentale così dolce e allo stesso tempo incisiva, arrangiata da Xanthic con l’intento di racchiudere, quasi incorniciare un testo colmo di sincerità e paure personali. «“Laura” è, come per Dante, la mia Beatrice. Ma non fatela diventare la vostra migliore amica perché finirà per tradirvi e consumarvi – spiega Rafel a proposito del brano – Con questo singolo voglio far riflettere me stesso ancor prima di chi l’ascolta, perché ho dato troppa ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dal 12 febbraio sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “”, ilbrano di RAFEL. Un loop doloroso a cui decidiamo di sottrarci una volta e per tutte: “”,di RAFEL, coincide esattamente con quel punto di non ritorno, con quel sonoro “stop”. Una base strumentale così dolce e allo stesso tempo incisiva, arrangiata da Xanthic con l’intento di racchiudere, quasi incorniciare un testo colmo di sincerità e paure personali. «“” è, come per Dante, la mia Beatrice. Ma non fatela diventare la vostra migliore amica perché finirà per tradirvi e consumarvi – spiega Rafel a proposito del brano – Con questovoglio far riflettere me stesso ancor prima di chi l’ascolta, perché ho dato troppa ...

Ultime Notizie dalla rete : Laura nuovo Il Licantropo delle Apuane raffigurato dall'artista Laura Lorenzini

Il tema dell'uomo che assume sembianze e atteggiamenti da lupo non è nuovo nel non comune ... Laura Lorenzini 'Nadine', nata il 1° gennaio 1988 a Viareggio, dove vive e opera, ha trascorso infanzia e ...

Sisma80, apre venerdì 12 la mostra fotografica a San Domenico Maggiore.

... Francesco Romanetti , Isaia Sales , Gabriella Gribaudi , Luciano Brancaccio , Laura Lieto. Le loro ... ma trova in essa un pretesto per far emergere un nuovo interrogativo in chi, progettandola e/o ...

"Laura" è il nuovo singolo di Rafel!

Dal 12 febbraio sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “LAURA”, il nuovo brano di RAFEL.

PETER NEUMAIR, SI CERCA IL CADAVERE/ Ucciso da Benno? Sommozzatori nell’Adige

Peter Neumair e Laura Perselli: continuano ricerche del corpo dell'uomo, la sorella di Benno teme per la sua incolumità. Coniugi uccisi in orari diversi?

