Laura Barriales incinta | ' Ecco cosa sto facendo per non prendere troppi chili in gravidanza'

GDS_it : #LauraBarriales racconta la sua seconda gravidanza: 'Un disastro a tavola, mangio di tutto' -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Barriales

Sky Tg24

, incinta del suo secondo figlio, un maschietto, rivela cosa sta facendo per non prendere troppi chili in gravidanza e rimanere in forma. La conduttrice e attrice spagnola 38enne, ...Lui? - - > Leggi Anche Dolce o salato, ecco le 'voglie' di Belen incinta - - > Leggi Ancheè incinta e mostra il pancione: 'Stavolta arriva il maschietto' - - > Leggi Anche Emma Stone ...Laura Barriales, incinta del suo secondo figlio, un maschietto, rivela cosa sta facendo per non prendere troppi chili in gravidanza e rimanere in ...In attesa del suo secondo bebè, Laura Barriales racconta la sua gravidanza. Moglie dal 2017 di Fabio Cattaneo, imprenditore ticinese e amministratore delegato ...