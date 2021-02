L’annuncio del Napoli | infortunati sia Hysaj che Demme

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Brutte notizie in casa. Il report dell’allenamento del mattino dà notizia degli infortuni di. L’albanese e il centrocampista sono usciti malconci dalla sfida di ieri sera contro l’Atalanta, in Coppa Italia. Il comunicato del club recita: “si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo gatrocnemio della gamba sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Elongazione al quadricipite della coscia sinistra per. Il centrocampista azzurro ha iniziato le terapie e sarà valutato quotidianamente”. L'articolo ilsta.