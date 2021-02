L’analisi del bomber, Immobile tra la scorsa stagione e quella attuale (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Gazzetta analizza quale bomber di Serie A è il più completo sotto porta. Il dato di Ciro Immobile a confronto Nel valutare chi tra i bomber di Serie A sia il più completo, La Gazzetta dello Sport si sofferma anche su Ciro Immobile, confrontando il dato tra la passata stagione e quella corrente. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24 In questa stagione il centravanti biancoceleste ha messo a segno il 57,1% dei gol con il destro, il 21,4% con il sinistro, il 21,4% di testa. Medie più livellate rispetto alla scorsa stagione, dove aveva chiuso con 28 reti con il destro (77,8%), 6 di sinistro (16,7%), 2 di testa (5,5%). Immobile è stato inoltre tra i bomber che negli ultimi anni hanno messo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Gazzetta analizza qualedi Serie A è il più completo sotto porta. Il dato di Ciroa confronto Nel valutare chi tra idi Serie A sia il più completo, La Gazzetta dello Sport si sofferma anche su Ciro, confrontando il dato tra la passatacorrente. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24 In questail centravanti biancoceleste ha messo a segno il 57,1% dei gol con il destro, il 21,4% con il sinistro, il 21,4% di testa. Medie più livellate rispetto alla, dove aveva chiuso con 28 reti con il destro (77,8%), 6 di sinistro (16,7%), 2 di testa (5,5%).è stato inoltre tra iche negli ultimi anni hanno messo ...

