L’agenda Draghi per l’Italia e quegli anni insieme al Tesoro. Parla Cipolletta (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Abbiamo lavorato insieme ai tempi del primo governo guidato da Bettino Craxi, nella prima metà degli anni ottanta: facevamo entrambi parte, in qualità di consiglieri economici, dello staff dell’allora ministro del Tesoro Giovanni Goria. Ovviamente Mario dava già grandi prove di rapidità e di intelligenza”. L’economista e presidente di Assonime Innocenzo Cipolletta Draghi lo conosce bene anche personalmente per averci lavorato fianco a fianco a Roma prima che il presidente del Consiglio incaricato assumesse nel 1984 la carica di direttore esecutivo della Banca mondiale. “Fui io a sostituirlo a Firenze, nel corso che teneva presso l’università del capoluogo toscano, quando dovette partire per Washington”, ha ricordato Cipolletta in questa conversazione con ... Leggi su formiche (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Abbiamo lavoratoai tempi del primo governo guidato da Bettino Craxi, nella prima metà degliottanta: facevamo entrambi parte, in qualità di consiglieri economici, dello staff dell’allora ministro delGiovGoria. Ovviamente Mario dava già grandi prove di rapidità e di intelligenza”. L’economista e presidente di Assonime Innocenzolo conosce bene anche personalmente per averci lavorato fianco a fianco a Roma prima che il presidente del Consiglio incaricato assumesse nel 1984 la carica di direttore esecutivo della Banca mondiale. “Fui io a sostituirlo a Firenze, nel corso che teneva presso l’università del capoluogo toscano, quando dovette partire per Washington”, ha ricordatoin questa conversazione con ...

Confindustria : Oggi l’incontro fra il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi e @CarloBonomi_. Abbiamo condiviso le nostr… - AnnalisaChirico : Grillo che pensa di dettare l’agenda a Draghi (acqua pubblica, patrimoniale etc) si conferma un comico. L’operazion… - AngeloMarQin : @Agenzia_Ansa Stanno solo mettendo in pratica l'agenda 2030 del Word economic forum...Andrei a leggerla se fossi in… - tiber_h : RT @angy_cocco: Il mio parere? Draghi serve a portare avanti l'agenda con un minimo di credibilità e molti si sono rilassati per questo...s… - zeriantisisma : RT @angy_cocco: Il mio parere? Draghi serve a portare avanti l'agenda con un minimo di credibilità e molti si sono rilassati per questo...s… -

Ultime Notizie dalla rete : L’agenda Draghi Lega, i moderati escono allo scoperto: «A Draghi sì necessario, lo chiedono le imprese» Corriere della Sera