L’Academy ha annunciato la seconda Giornata mondiale del cinema (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato oggi la partecipazione dei talenti alla sua seconda Giornata mondiale del cinema annuale, che si terrà sabato 13 febbraio 2021. Cosa vedremo? In primo piano sui canali social dell’Accademia saranno presenti contenuti esclusivi dei produttori degli Oscar® Jesse Collins, Stacey Sher e Steven Soderbergh, nonché di Awkwafina, Yalitza Aparicio, Priyanka Chopra Jonas, Eugenio Derbez, Jay Ellis, Ken Jeong, Sanaa Lathan, Eva Longoria, Anthony Mackie, Marlee Matlin, Park So Dam, Rita Wilson e Cathy Yan. Inoltre I contenuti archiviati in esclusiva dall’Accademia di Kathy Bates, Bong Joon Ho, Laura Dern, Cynthia Erivo, Rian Johnson e Taika Waititi saranno condivisi online per tutto il giorno. L’Academy e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 11 febbraio 2021)of Motion Picture Arts and Sciences haoggi la partecipazione dei talenti alla suadelannuale, che si terrà sabato 13 febbraio 2021. Cosa vedremo? In primo piano sui canali social dell’Accademia saranno presenti contenuti esclusivi dei produttori degli Oscar® Jesse Collins, Stacey Sher e Steven Soderbergh, nonché di Awkwafina, Yalitza Aparicio, Priyanka Chopra Jonas, Eugenio Derbez, Jay Ellis, Ken Jeong, Sanaa Lathan, Eva Longoria, Anthony Mackie, Marlee Matlin, Park So Dam, Rita Wilson e Cathy Yan. Inoltre I contenuti archiviati in esclusiva dall’Accademia di Kathy Bates, Bong Joon Ho, Laura Dern, Cynthia Erivo, Rian Johnson e Taika Waititi saranno condivisi online per tutto il giorno.e ...

MoliPietro : L’Academy ha annunciato la seconda Giornata mondiale del cinema - CartoniOnline : L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Accademia delle arti e delle scienze cinematografiche) l'organizzazi… - AkibaGamers : LEVEL-5 ha annunciato l'arrivo di un una nuova modalità di gioco gratuita per Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y –… - SaraDallArgine : RT @NoSpoiler3: L'Academy ha annunciato le shortlist per 9 categorie degli #Oscars2021. Tra i film nominati da cui verranno selezionati i f… - NoSpoiler3 : L'Academy ha annunciato le shortlist per 9 categorie degli #Oscars2021. Tra i film nominati da cui verranno selezio… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Academy annunciato Atsushi Sugita subentra a Koichi Takagi come Presidente e CEO di Maruho Fortune Italia