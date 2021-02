La vita in Diretta, “Francesco Giorgino vuole ‘sfrattare’ Alberto Matano”? (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Francesco Giorgino ‘sfratta’ Alberto Matano?“, questa la domanda che si pone il settimanale Oggi nella rubrica Ah saperlo dedicata alle pillole di gossip. I due ex colleghi del Tg1 sono stati in questi giorni alle prese con una staffetta pomeridiana che ha visto alternarsi speciali del telegiornale diretto da Giuseppe Carboni e le puntate de La vita in Diretta per seguire l’attuale crisi di governo. La decisione dell’azienda di affidare molto spazio in palinsesto al tg per consultazioni e comunicazioni ufficiali si è rivelata poco apprezzata dal punto di visto auditel, portando a casa ascolti deludenti, una rete generalista gode di una impostazione differente dall’approccio da all news per esempio di La7. Giorgino, secondo il giornale diretto da Umberto Brindani, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) “‘sfratta’?“, questa la domanda che si pone il settimanale Oggi nella rubrica Ah saperlo dedicata alle pillole di gossip. I due ex colleghi del Tg1 sono stati in questi giorni alle prese con una staffetta pomeridiana che ha visto alternarsi speciali del telegiornale diretto da Giuseppe Carboni e le puntate de Lainper seguire l’attuale crisi di governo. La decisione dell’azienda di affidare molto spazio in palinsesto al tg per consultazioni e comunicazioni ufficiali si è rivelata poco apprezzata dal punto di visto auditel, portando a casa ascolti deludenti, una rete generalista gode di una impostazione differente dall’approccio da all news per esempio di La7., secondo il giornale diretto da Umberto Brindani, ...

zazoomblog : La vita in Diretta “Francesco Giorgino vuole ‘sfrattare’ Alberto Matano”? - #Diretta #“Francesco #Giorgino #vuole - FQMagazineit : La vita in Diretta, “Francesco Giorgino vuole ‘sfrattare’ Alberto Matano”? - Noovyis : (La vita in Diretta, “Francesco Giorgino vuole ‘sfrattare’ Alberto Matano”?) Playhitmusic - - TREDIRAP : Campionato @ACieSports, che ha preso vita da un'idea di - CateJuventina : Eccola! La gif della vita, in diretta era da brividi, ora da guardare in loop...Danilone nel cuore ???? -