La tecnologia di Leonardo atterra ad Orio: nuova smistatrice per la gestione dei bagagli (Di giovedì 11 febbraio 2021) Leonardo consolida la sua presenza nel settore aeroportuale con la firma di importanti contratti con Sea e Sacbo, rispettivamente società di gestione degli aeroporti internazionali di Milano Malpensa e di Milano Bergamo, secondo e terzo scalo più trafficati in Italia. L’hub di Milano Malpensa ha selezionato Leonardo per un nuovo impianto di smistamento bagagli che andrà a sostituire in gran parte quello esistente. Si tratta di un progetto di adeguamento normativo dell’attuale sistema operativo presso il Terminal 1 allo standard 3 ECAC (European Civil Aviation Conference) in materia di sicurezza. Questa regolamentazione, cui sono soggetti tutti gli aeroporti, prevede che i bagagli vengano sottoposti a un rigoroso processo di verifica prima del nullaosta all’imbarco. Leonardo realizzerà ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 febbraio 2021)consolida la sua presenza nel settore aeroportuale con la firma di importanti contratti con Sea e Sacbo, rispettivamente società didegli aeroporti internazionali di Milano Malpensa e di Milano Bergamo, secondo e terzo scalo più trafficati in Italia. L’hub di Milano Malpensa ha selezionatoper un nuovo impianto di smistamentoche andrà a sostituire in gran parte quello esistente. Si tratta di un progetto di adeguamento normativo dell’attuale sistema operativo presso il Terminal 1 allo standard 3 ECAC (European Civil Aviation Conference) in materia di sicurezza. Questa regolamentazione, cui sono soggetti tutti gli aeroporti, prevede che ivengano sottoposti a un rigoroso processo di verifica prima del nullaosta all’imbarco.realizzerà ...

AgenziaOpinione : LA TECNOLOGIA DI LEONARDO SCELTA PER RAFFORZARE IL SISTEMA AEROPORTUALE ITALIANO *** LEONARDO’S TECHNOLOGY CHOSEN T… - avadesordre : #10febbraio A Ferrara è #NatoOggi nel 1881 lo scultore #ArrigoMinerbi La Vittoria del Piave, 1921 Museo Nazionale… - schifoschifo : @Ggcrm @dodosunbeam @LordDrachen @RickDuFer @alessio_morisco @micheleboldrin @michelebordin grazie! però sarebbe co… - LuciaStigliano3 : RT @No_Miele: #PoesieSID di LEONARDO Con internet è cambiato il mondo intero, voglio ritornare come prima ero, se non lo usiamo correttam… - No_Miele : #PoesieSID di LEONARDO Con internet è cambiato il mondo intero, voglio ritornare come prima ero, se non lo usiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : tecnologia Leonardo Borse UE in rialzo, Piazza Affari si allinea

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori utility (+1,45%), tecnologia (+1,43%) e sanitario (... Si concentrano le vendite su Leonardo , che soffre un calo dell'1,14%. Al Top tra le azioni ...

Leonardo: firma contratti con aeroporti Milano Malpensa e Milano Bergamo - 2

Anche l'hub di Milano Bergamo ha adottato la tecnologia di Leonardo per adeguare l'impianto di gestione bagagli allo standard 3 ECAC. In linea con il Piano Strategico 'Be Tomorrow 2030', la societa' ...

Leonardo: tecnologia scelta per rafforzare sistema aeroportuale italiano Yahoo Finanza Un nuovo smistamento bagagli a Malpensa, costruito da Leonardo

La società Finmeccanica curerà l'adeguamento e rinnovo del sistema, comprensivo due chilometri e mezzo di nastri e altri meccanismi di trasporto. Leonardo fornirà anche il nuovo sistema di sorveglianz ...

Leonardo firma contratti con aeroporti di Milano Malpensa e Milano Bergamo

Leonardo ha firmato contratti con Sea e Sacbo, rispettivamente società di gestione degli aeroporti internazionali di Milano Malpensa e di Milano Bergamo, secondo e terzo scalo più trafficati in Italia ...

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori utility (+1,45%),(+1,43%) e sanitario (... Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,14%. Al Top tra le azioni ...Anche l'hub di Milano Bergamo ha adottato ladiper adeguare l'impianto di gestione bagagli allo standard 3 ECAC. In linea con il Piano Strategico 'Be Tomorrow 2030', la societa' ...La società Finmeccanica curerà l'adeguamento e rinnovo del sistema, comprensivo due chilometri e mezzo di nastri e altri meccanismi di trasporto. Leonardo fornirà anche il nuovo sistema di sorveglianz ...Leonardo ha firmato contratti con Sea e Sacbo, rispettivamente società di gestione degli aeroporti internazionali di Milano Malpensa e di Milano Bergamo, secondo e terzo scalo più trafficati in Italia ...