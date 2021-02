La stampa italiana non sa parlare di politica giovane e donna

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 febbraio 2021) “La confessione di Alexandria: io, vittima di violenza sessuale.” “Alexandria in lacrime.” “La rivelazione shock.” Queste solo alcune delle gemme uscite dalla copertura, al solito sensazionalistica e strappalacrime. Deludenti come sempre, ma non una sorpresa, visto che vengono dagli stessi giornali che descrivono i femminicidi come “raptus di gelosia” o “delitti di passione”. Non è solo una questione di scelte lessicali. Ricordiamoci che Alexandria Ocasio-Cortez non è una celebrità qualsiasi, né un’assidua frequentatrice di salotti televisivi in cui racconta i suoi affari di cuore. Si tratta di una forza della natura. Nel 2019, appena 29enne e sconosciuta ai più, ha spodestato Joe Crowley, eletto al Congresso per ben sei volte consecutive. La decisione di raccontare la sua storia sui social è una mossa calcolata, prova di forte acume ...