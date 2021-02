La Spezia | “omosessualità comportamento a rischio Covid” Bufera sul modulo per le vaccinazioni Toti | “L’Asl 5 ha copiato l’errore dalle linee guida del Ministero”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Nelda compilare per accedere alla richiesta di vaccino l'è stata inserita nei comportamenti aassieme alla tossicodipendenza. Il direttore Cavagnaro: “È stato un errore in buona fede”. Il Codacons presenta una denuncia per omofobia e discriminazioni

...'comportamento a rischio' Covid come 'tossicodipendenza e prostituzione' Il merito di aver reso pubblico il contenuto del modulo per il vaccino anti - Covid della Asl5 di Laè ...Marco Lignana Matteo Macor per 'www.repubblica.it' documento della asl 5 di lasu covid e omosessualita' Nella Asl 5 di Lasicuramente qualcuno ha sbagliato a non accorgersi di quanto stava facendo. Ma chi dentro l'azienda sanitaria ligure ...