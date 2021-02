La Spezia, “omosessualità comportamento a rischio Covid”. Bufera sul modulo per le vaccinazioni dell’Asl 5. Toti: “Errore copiato dalle linee guida del Ministero” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nel modulo da compilare per accedere alla richiesta di vaccino l'omosessualità è stata inserita nei comportamenti a rischio assieme alla tossicodipendenza. Il direttore Cavagnaro: “È stato un Errore in buona fede”. Il Codacons presenta una denuncia per omofobia e discriminazioni Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nelda compilare per accedere alla richiesta di vaccino l'è stata inserita nei comportamenti aassieme alla tossicodipendenza. Il direttore Cavagnaro: “È stato unin buona fede”. Il Codacons presenta una denuncia per omofobia e discriminazioni

