La rapina di 90 euro, la fuga contromano e lo schianto sull'Asse Mediano: chi sono i due rapinatori (Di giovedì 11 febbraio 2021) Poteva scapparci il morto dopo quanto accaduto questa mattina sull'Asse Mediano ad Afragola. Gli agenti di Polizia hanno arrestato due rapinatori dopo un lungo inseguimento che è terminato con uno schianto da parte dei malviventi contro un'altra vettura. Inseguimento sull'Asse Mediano Gli operatori si sono immediatamente posti all'inseguimento dei rapinatori che dapprima hanno imboccato l'Asse

