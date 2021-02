La Rai "prepara le carte" contro Striscia: maxi-causa in arrivo. Il servizio che ha mandato su tutte le furie Viale Mazzini (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Rai ha deciso di passare al contrattacco, dopo che Mediaset si è spinta forse troppo oltre pur di mettere in grave imbarazzo gli eterni rivali. Stando a quanto appreso dall'Adnkronos, a Viale Mazzini starebbero preparando tutte le carte necessarie per fare causa all'azienda di Pier Silvio Berlusconi: il motivo va ricercato nei numerosi e continuati attacchi provenienti da Striscia la Notizia e in particolare dalla sua rubrica satirica “Rai Scoglio 24”, diretta da Alessio Giannone in arte Pinuccio, che non perde occasione per realizzare servizi con accuse molto pesanti. In particolare sulla gestione delle sedi estere della tv pubblica, per le quali verrebbero sprecati fior fiori di quattrini secondo il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Rai ha deciso di passare al contrattacco, dopo che Mediaset si è spinta forse troppo oltre pur di mettere in grave imbarazzo gli eterni rivali. Stando a quanto appreso dall'Adnkronos, astarebberondolenecessarie per fareall'azienda di Pier Silvio Berlusconi: il motivo va ricercato nei numerosi e continuati attacchi provenienti dala Notizia e in particolare dalla sua rubrica satirica “Rai Scoglio 24”, diretta da Alessio Giannone in arte Pinuccio, che non perde occasione per realizzare servizi con accuse molto pesanti. In particolare sulla gestione delle sedi estere della tv pubblica, per le quali verrebbero sprecati fior fiori di quattrini secondo il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci. ...

