La Raggi non rinuncia alla funivia. La mobilità a Roma sarà più green. Collegati i grandi quartieri Casalotti e Boccea. Già finanziati 110 milioni di euro (Di giovedì 11 febbraio 2021) Chissà cosa penserà chi ha sempre sostenuto che la funivia Casalotti-Boccea di Roma è una pura e semplice battuta da campagna elettorale. Un'opera fortemente osteggiata dalle opposizioni che l'hanno sempre giudicata come assolutamente irrealizzabile ma che, invece, si farà. Già perché ieri è arrivato il via libera della Giunta capitolina che ha approvato l'ambizioso progetto voluto da Virginia Raggi. Così dopo il reperimento dei fondi, ben 109,5 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero dei Trasporti, e nonostante la scadenza naturale del suo mandato, la prima cittadina della Capitale tira dritto e porta avanti l'iter necessario per la realizzazione dell'opera. A darne l'annuncio, battendo definitivamente ogni scetticismo, è stata la grillina con un post su ...

