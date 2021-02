La Pupa e il Secchione e Viceversa, Linda Taddei: chi è, età, che lavoro fa, Instagram (Di giovedì 11 febbraio 2021) Torna la Pupa e il Secchione e Viceversa, in onda questa sera, giovedì 11 febbraio su Italia 1 in prima serata. Alla conduzione Andrea Pucci affiancato dalla Pupa per eccellenza, Francesca Cipriani. In questa edizione ci saranno 5 pupe e 3 pupi che avranno a che fare con i secchioni: due mondi diversi che si incontrano giocando sull’ironia e la leggerezza. Tra le pupe anche Linda Taddei, ma conosciamola meglio! Linda Taddei: chi è, età, che lavoro fa, Instagram Linda Taddei è di Ferrara e si è classificata seconda a Miss Mondo Italia 2019. Nella vita è una giovane influencer: su Instagram con il suo profilo ufficiale (@TaddeiLindaaa) ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 febbraio 2021) Torna lae il, in onda questa sera, giovedì 11 febbraio su Italia 1 in prima serata. Alla conduzione Andrea Pucci affiancato dallaper eccellenza, Francesca Cipriani. In questa edizione ci saranno 5 pupe e 3 pupi che avranno a che fare con i secchioni: due mondi diversi che si incontrano giocando sull’ironia e la leggerezza. Tra le pupe anche, ma conosciamola meglio!: chi è, età, chefa,è di Ferrara e si è classificata seconda a Miss Mondo Italia 2019. Nella vita è una giovane influencer: sucon il suo profilo ufficiale (@aa) ...

fookinglosah23 : RT @gretapennyy: Ci rendiamo conto che “La pupa e il secchione” in PRIMA serata su Italia1 ha fatto il 7,8% di share mentre lo show di Tomm… - annullataa : RT @gretapennyy: Ci rendiamo conto che “La pupa e il secchione” in PRIMA serata su Italia1 ha fatto il 7,8% di share mentre lo show di Tomm… - mariocavallo5 : @unaltraIO Sdraiato sul divano bha fare zapping mentre la moglie di la ha vedere la pupa e il secchione - CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 11 Febbraio 2021: Che Dio ci aiuti, Il diavolo veste Prada, La Pupa e il Secchione, Lui è p... - ooverwatch_ : Comunque stasera guardo la pupa e il secchione e viceversa solo perché voglio vedere come va la ship tra i due secchioni carini -