La Pupa e Il Secchione e Viceversa 2021, anticipazioni quarta puntata: arriva il forziere per permettere a chi vuole di cambiare partner. Ospiti Luxuria e Mark The Hammer

Manuel Amati e Giulia Paolella Un forziere potrà cambiare il destino di alcune delle coppie rimaste a La Pupa e Il Secchione e Viceversa. Nel corso del quarto appuntamento con il reality, in onda stasera su Italia 1, Andrea Pucci chiederà infatti ai concorrenti se intendono avvalersi del nuovo twist del gioco: chi vorrà, potrà infatti tentare di pescare dal baule il cuore rosso per avere la possibilità di cambiare il proprio partner. Tuttavia, all'interno dell'oggetto, i ragazzi potranno imbattersi in un cuore nero, che toglierà due punti alla coppia che l'avrà preso. Questo, però, non sarà l'unico imprevisto che gli abitanti della villa dovranno affrontare. La nuova puntata partirà da ciò che è successo nell'appuntamento precedente: il gruppo ...

