La Pupa e il Secchione | anticipazioni puntata in onda l’11 febbraio 2021 su Italia 1

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Lae il, prove e ospiti della quartaingiovedì 11su1. Giovedì 11su1 continua l’appuntamento settimanale con quello che è definito “docu-reality”: Lae ile Viceversa. Tra le novità di quest’anno sappiamo già che il conduttore non è più Paolo Ruffini, ma il comico Andrea Pucci. L’appuntamento con il programma è per alle 21:25 circa, in prima serata su1. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, è composto da 6 appuntamenti che racconteranno l’incontro tra due pianeti all’apparenza lontani, rappresentati da pupe e secchioni e da pupi e ...

UnDueTreBlog : La Pupa e il Secchione (e viceversa) – Quarta puntata del 11/02/2021 – La nuova edizione con Pucci su Italia 1.… - johnwxsherlock : Estanca della pesantezza della mia tl,menomale che il 1 marzo si avvicina. Almeno domani c'è la pupa e il secchione con cui consolarmi - Boorph1 : @gyn_lemon Gyn nun te ce 'ncazza, lassalo perde porello per lui bella vordi oca, stile la pupa e il secchione ?????????? - _maparliamodime : Domani c'è la Pupa e il secchione e io non ho ancora superato l'eliminazione di Matteo e Haf - katjfray : Talmente nel dimenticatoio che ha uscito un libro, ha presentato un programma qualche mese, è stata ospite a la pup… -

Ultime Notizie dalla rete : Pupa Secchione

La conduttrice de Lae ile viceversa ha letteralmente spiazzato Barbara D'Urso: ha rivelato di essere a conoscenza che i due non starebbero realmente insieme, e successivamente ha ...Secondo la co - conduttrice de Lae il, i due non starebbero realmente insieme: 'Lei ha girato parecchie agenzie prima di conoscere Paolo. Conosci Fabrizio Corona , giusto? E cosa hai ...Per la prima serata in tv, giovedì 11 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci aiuti”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Pensaci tu!” e “Desideri”. Nel primo, suor An ...Giovedì 11 febbraio in prima serata su Italia 1, quarto appuntamento con “La Pupa e il Secchione e Viceversa”, il ...