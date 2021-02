La Puglia è zona gialla, da oggi pomeriggio anche le prenotazioni dei vaccini per gli ultraottantenni Lopalco chiede di non accalcarsi (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Puglia è da oggi zona gialla. Rivisti i criteri riguardanti i posti letto di terapia intensiva, ecco le miniri restrizioni. Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Da giovedì 11 febbraio, dalle ore 14.00, sarà possibile prenotare il vaccino anticovid per gli ultraottantenni. La vaccinazione degli ultraottantenni può essere effettuata in ambulatorio o a domicilio. La prenotazione per la vaccinazione in ambulatorio può avvenire in tre modi: di persona in farmacia, per telefono al Centro Unico di Prenotazione (CUP) delle ASL, sul portale PugliaSalute https://www.sanita.Puglia.it/. Al momento della prenotazione verrà indicato il giorno, l’ora e il luogo della vaccinazione. La prenotazione per la vaccinazione a ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 11 febbraio 2021) Laè da. Rivisti i criteri riguardanti i posti letto di terapia intensiva, ecco le miniri restrizioni. Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: Da giovedì 11 febbraio, dalle ore 14.00, sarà possibile prenotare il vaccino anticovid per gli. La vaccinazione deglipuò essere effettuata in ambulatorio o a domicilio. La prenotazione per la vaccinazione in ambulatorio può avvenire in tre modi: di persona in farmacia, per telefono al Centro Unico di Prenotazione (CUP) delle ASL, sul portaleSalute https://www.sanita..it/. Al momento della prenotazione verrà indicato il giorno, l’ora e il luogo della vaccinazione. La prenotazione per la vaccinazione a ...

NoiNotizie : La #Puglia è zona gialla, da oggi pomeriggio anche le prenotazioni dei #vaccini per gli ultraottantenni - TerlizziLiveIt : Da oggi la Puglia è zona gialla. Lopalco: «Ci vuole prudenza, rischio ancora elevato» - DanSalentino : @robersperanza è ufficiale la puglia in zona gialla da domani?non trovo la sua ordinanza pubblicata - fant_chia_amor : RT @versientisimone: Ma domani la #Puglia sarà zona gialla? Non trovo nessuna comunicazione riguardanti l'ordinanza del Ministro sulle pagi… - zazoomblog : Covid-19 la Puglia torna zona gialla dopo la rettifica dei dati. ORDINANZA - #Covid-19 #Puglia #torna #gialla… -