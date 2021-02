La parola magica “ancorati” (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’ancoraggio è un processo mediante il quale creiamo un’associazione tra un’esperienza ed uno stato d’animo. Si tratta di situazioni esperienziali che facciamo continuamente e che riproducendole diventano abitudine. Una musica particolare, un profumo, il tocco di un oggetto, ogni stimolo esterno con cui entriamo in contatto possono attivare un collegamento diretto con un nostro stato fisiologico, mentale, un’emozione, creando un ancoraggio. Sapete perché questo accade? Perché è il nostro stato emotivo a determina il nostro comportamento; dunque quando si vive una situazione che ha un elevato tasso di emotività e si ripete frequentemente si instaura un ancoraggio. Come si crea volontariamente un ancoraggio? Approfondiamo insieme alla nostra life coach Vera. Leggi su dilei (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’ancoraggio è un processo mediante il quale creiamo un’associazione tra un’esperienza ed uno stato d’animo. Si tratta di situazioni esperienziali che facciamo continuamente e che riproducendole diventano abitudine. Una musica particolare, un profumo, il tocco di un oggetto, ogni stimolo esterno con cui entriamo in contatto possono attivare un collegamento diretto con un nostro stato fisiologico, mentale, un’emozione, creando un ancoraggio. Sapete perché questo accade? Perché è il nostro stato emotivo a determina il nostro comportamento; dunque quando si vive una situazione che ha un elevato tasso di emotività e si ripete frequentemente si instaura un ancoraggio. Come si crea volontariamente un ancoraggio? Approfondiamo insieme alla nostra life coach Vera.

