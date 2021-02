La paghetta al tuo bambino gli insegnerà a spendere bene | e a risparmiare

Leggi su dilei

(Di giovedì 11 febbraio 2021) A gestire il denaro si impara da piccoli o almeno dovrebbe essere così. Certo è che, che a guardare i numeri dell’indagine condotta dalla Global Thinking Foundation un po’ di sconforto viene: l’Italia è infatti il Paese con la percentuale più bassa di giovani ai quali non interessa discutere di denaro. Sembra solo che il il 36% lo siano e dai dati rilevati, le donne sono quelle che subiscono di più questo analfabetismo finanziario. Ma ormai lo abbiamo imparato che, i più grandi cambiamenti, sono quelli che cominciano con i piccoli passi e l’educazione, con la formazione e l’informazione. E per farlo possiamo utilizzare la, uno strumento utilissimo per responsabilizzare i figli, del resto si tratta del loro primo stipendio. È proprio a partire da quella somma di denaro che, i futuri uomini del domani, faranno le prime loro scelte e valutazioni, decidendo le ...