La nuova tronista Samantha tira una frecciatina ad Angela Nasti

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Ieri sera a sorpresa è stata annunciata ladi Uomini e Donne, la prima “orgogliosamente curvy cresciuta a pane e pastasciutta”,Curcio. “Mi dovete fare un trono curvy! Io mi sento molto curvy e ne sono orgogliosa. Non ho una fisicità “televisiva” perché accendi la tv e vedi Belen! Da sempre, mi sono sentita una diversa, sin da bambina non potevo fare la ballerina e neanche una corsa in mezzo al prato, figuriamoci immaginare di diventare una principessa. Nonostante questo, cresco in una normalissima famiglia del sud, fatta di alti e bassi, di principi, severità ma anche di pastasciutta! Un po’ tanta pastasciutta… Durante la spassosa clip di presentazione, come già scritto,Curcio ha rivelato di essere a conoscenza di non “avere una fisicità televisiva” e che in passato perché iscritta ...