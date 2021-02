(Di giovedì 11 febbraio 2021) (Adnkronos) - Le merendine, arriva la Le merendine sono una soluzione comoda e pratica soprattutto per bambini e ragazzi. Per loro, le linee guida nazionali sulla nutrizione dicono che lo spuntino deve rappresentare il 5-8% delle calorie totali che si assumono ogni giorno. Ma dare un'indicazione univoca sullaideale non è possibile: le esigenze caloriche variano al variare dell'età, del sesso, e dall'attività fisica (pomeriggio di sport o di compiti e TV?). In linea di massima possiamo tener presente che: • Merendine fino 130 kcal sono adatte ai bambini delle elementari • Merendine tra 130 e 180 kcal sono adatte per i ragazzi ai primi anni delle medie e • Merendine con più di 180 kcal sono adatte per i più grandicelli Ci sono prodotti che dichiarano in etichetta una caratteristica particolare e, confezionati spesso con un packaging differente, possono essere ...

Barbara68545184 : RT @Adnkronos: La #merendina migliore? Ecco il test di #Altroconsumo - giulio_galli : RT @Adnkronos: La #merendina migliore? Ecco il test di #Altroconsumo - Notiziedi_it : La merendina migliore? Ecco il test di Altroconsumo - MariaMusto19 : RT @Adnkronos: La #merendina migliore? Ecco il test di #Altroconsumo - TV7Benevento : La merendina migliore? Ecco il test di Altroconsumo... -

Ultime Notizie dalla rete : merendina migliore

Adnkronos

Il vaccino non è una bibita né una. È l'unico antidoto per uscire da una notte che dura ... "L'obiettivo è quello di dare alll'Italia una rete di sviluppodi quella precedente" così ...Il vaccino non è una bibita o una, è l'unico antidoto per uscire da una notte che dura un ... L'obiettivo è quello di avere una rete di ricerca e sviluppodi quella precedente, in ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Le merendine, arriva la pagella di Altroconsumo che ha passato in rassegna 118 prodotti in commercio. Sono tante le merendine dolci confezionate proposte sugli ...L'insegnante, blogger e scrittrice di Palmaro pubblica con le Edizioni Esperidi il suo terzo libro, ‘Per colpa di una merendina’. Presentazione online lunedì 15 febbraio, alle 18, in diretta Facebook ...