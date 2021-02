La Lega europeista giova a Salvini, cresce nei sondaggi e (probabilmente) torna al governo (Di giovedì 11 febbraio 2021) La mossa di Salvini sembra essere stata apprezzata dal popolo degli elettori, anche perché sta mettendo in difficoltà sia il Pd che il M5S L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 11 febbraio 2021) La mossa disembra essere stata apprezzata dal popolo degli elettori, anche perché sta mettendo in difficoltà sia il Pd che il M5S L'articolo proviene da Firenze Post.

lauraboldrini : Il @pdnetwork ha risposto all'appello del presidente della Repubblica. Con il governo Draghi, non nasce alcuna alle… - fattoquotidiano : Lega, Silvia Sardone e la svolta europeista di Salvini: “Ha ragione, l’immigrazione va gestita e ci rifacciamo alle… - LiaQuartapelle : Se la Lega vota un governo guidato da Draghi sarà una vittoria del fronte europeista. Chi ha un problema è Salvini,… - LucaRic21703581 : RT @FuoridaquestaUe: M5S (la quasi totalità) e PD appogeranno dunque Draghi. La Lega della svolta ultra europeista salvininiana ottiene il… - squil_3 : RT @c_magistro: In questo momento la #lega si trasformando in un partito #europeista e più centrista che #populista appunto per far capire… -