La Lega cerca di approfittare delle divisioni su Draghi per 'cannibalizzare' M5s (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una dichiarazione fatta filtrare perché nei disegni della Lega c'è l'intento di cannibalizzare M5s, anche se tutti e due i partiti hanno scelto di sostenere il governo Draghi. Però i venti di ... Leggi su globalist (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una dichiarazione fatta filtrare perché nei disegni dellac'è l'intento diM5s, anche se tutti e due i partiti hanno scelto di sostenere il governo. Però i venti di ...

generacomplotti : RT @Destradipopolo: ORA #SALVINI CERCA DI ENTRARE NEL #PPE IN EUROPA, I POTERI FORTI CERCANO DI RIPULIRLO DAL #SOVRANISMO PERCHE’ GARANTISC… - Destradipopolo : ORA #SALVINI CERCA DI ENTRARE NEL #PPE IN EUROPA, I POTERI FORTI CERCANO DI RIPULIRLO DAL #SOVRANISMO PERCHE’ GARAN… - TW_Bruce_Wayne : @AnnalisaChirico Come Renzi, anche la lega cerca di sopravvivere agli eventi e sparigliare tutto e tutti. Non mi pi… - TonyLoria : @matteosalvinimi Ottima scelta di appoggiare Draghi. Noi cittadini siamo uniti e solidali con gli altri e non guard… - alepanzaoff : #Recovery, Panza (Lega) a Furore: 'Nessuna lezione da chi è senza gruppo e in cerca di una casa' -