La guerra dietro il quesito su Rousseau per Draghi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Non si direbbe, visti gli errori di punteggiatura, ma il quesito con cui gli iscritti alla piattaforma Rousseau dovranno decidere se il Movimento 5 Stelle dirà sì al governo Draghi ha avuto un travaglio lungo e doloroso prima di venire alla luce. Praticamente una guerra. Ecco cosa è successo. La consultazione su Rousseau è stata prima congelata da Grillo, poi ufficialmente sospesa ieri mattina poco prima della convocazione prevista per le 13. Ieri sera poi l’ennesimo dietrofront: oggi dalle 10 alle 18 si potrà votare rispondendo al quesito “Sei d’accordo che il Movimento sostenga in governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal Movimento, con le altre forze politiche indicate dal ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Non si direbbe, visti gli errori di punteggiatura, ma ilcon cui gli iscritti alla piattaformadovranno decidere se il Movimento 5 Stelle dirà sì al governoha avuto un travaglio lungo e doloroso prima di venire alla luce. Praticamente una. Ecco cosa è successo. La consultazione suè stata prima congelata da Grillo, poi ufficialmente sospesa ieri mattina poco prima della convocazione prevista per le 13. Ieri sera poi l’ennesimofront: oggi dalle 10 alle 18 si potrà votare rispondendo al“Sei d’accordo che il Movimento sostenga in governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal Movimento, con le altre forze politiche indicate dal ...

La guerra dietro il quesito su Rousseau per Draghi

