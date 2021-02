La Guardia di finanza confisca beni per 212 milioni al "Re del bitume" (Di giovedì 11 febbraio 2021) AGI - beni del valore complessivo di oltre 212 milioni di euro sono stati confiscati all'imprenditore Domenico Gallo, 65 anni, indiziato di contiguità alle cosche della 'ndrangheta Piromalli e Zagari-Fazzalari, operanti nel "mandamento" tirrenico reggino. ? Militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, con il coordinamento della locale Direzione Distrettuale Antimafia, hanno dato esecuzione alla confisca di un ingente patrimonio, costituto da 13 società di capitali e relativo patrimonio aziendale, quote societarie relative ad una società di capitali, 11 beni immobili (terreni e fabbricati, tra cui una villa di pregio), un autoveicolo, 12 orologi di noti marchi e svariate ... Leggi su agi (Di giovedì 11 febbraio 2021) AGI -del valore complessivo di oltre 212di euro sono statiti all'imprenditore Domenico Gallo, 65 anni, indiziato di contiguità alle cosche della 'ndrangheta Piromalli e Zagari-Fazzalari, operanti nel "mandamento" tirrenico reggino. ? Militari del comando provinciale delladidi Reggio Calabria e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, con il coordinamento della locale Direzione Distrettuale Antimafia, hanno dato esecuzione alladi un ingente patrimonio, costituto da 13 società di capitali e relativo patrimonio aziendale, quote societarie relative ad una società di capitali, 11immobili (terreni e fabbricati, tra cui una villa di pregio), un autoveicolo, 12 orologi di noti marchi e svariate ...

Ultime Notizie dalla rete : Guardia finanza 'Ndrangheta: confiscati 212 milioni di euro a imprenditore reggino

Roma, 11 feb 08:54 - La Guardia di finanza, su disposizione di un provvedimento richiesto dai magistrati della Dda di Reggio Calabria hanno eseguito la confisca di beni per oltre 212 milioni di euro a carico di un ...

