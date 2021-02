La grillina Lombardi dice che se Draghi «si pone come neoliberista non sarà il nostro premier» (Di giovedì 11 febbraio 2021) «Noi siamo nati come reazione a piccoli e grandi Draghi. Ma ora il presidente incaricato, alla sua età e dopo una lunga carriera, può decidere di lasciare qualcosa di importante alle nuove generazioni». Roberta Lombardi, esponente del comitato di garanzia Movimento Cinque Stelle, dà il via libera al nuovo governo Draghi. Ma condizionato. E in un’intervista al Corriere spiega: «Non siamo in un film di Moretti. Non siamo al “ci si nota di più se ci veniamo o no”. Ma Draghi è una persona autorevole e sa perseguire i suoi obiettivi. Mi sembra che abbia offerto rassicurazioni sull’ambiente e sul nuovo ministero della transizione ecologica». Resta l’ostilità di molti Cinque Stelle a Draghi. «Ogni opinione nel Movimento è legittima e benvenuta, ci mancherebbe che fossimo al ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 11 febbraio 2021) «Noi siamo natireazione a piccoli e grandi. Ma ora il presidente incaricato, alla sua età e dopo una lunga carriera, può decidere di lasciare qualcosa di importante alle nuove generazioni». Roberta, esnte del comitato di garanzia Movimento Cinque Stelle, dà il via libera al nuovo governo. Ma condizionato. E in un’intervista al Corriere spiega: «Non siamo in un film di Moretti. Non siamo al “ci si nota di più se ci veniamo o no”. Maè una persona autorevole e sa perseguire i suoi obiettivi. Mi sembra che abbia offerto rassicurazioni sull’ambiente e sul nuovo ministero della transizione ecologica». Resta l’ostilità di molti Cinque Stelle a. «Ogni opinione nel Movimento è legittima e benvenuta, ci mancherebbe che fossimo al ...

