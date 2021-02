La foto di Maurizio che scandalizza Gemma: sui social impazza (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 11 febbraio 2021 si è parlato per oltre mezz’ora di una fotografia! Una foto dello scandalo che Maurizio il poeta ha mandato a Gemma Galgani. La dama torinese, la stessa che fino a un paio di mesi fa usciva con un ragazzo di 40 anni più piccolo di lei che infarciva le dirette instagram di immagini a petto nudo, è rimasta scioccata da quella foto. Il povero Maurizio è passato quasi da maniaco sessuale anche se Maria de Filippi ha ribadito che la foto non era nulla di eccezionale ( però meglio non mostrarla, giusto per insinuare il dubbio). In realtà la stessa foto l’ha pubblicata sui social. Non solo, l’ha anche mandata alla redazione. Dando uno sguardo al profilo di Maurizio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 11 febbraio 2021 si è parlato per oltre mezz’ora di unagrafia! Unadello scandalo cheil poeta ha mandato aGalgani. La dama torinese, la stessa che fino a un paio di mesi fa usciva con un ragazzo di 40 anni più piccolo di lei che infarciva le dirette instagram di immagini a petto nudo, è rimasta scioccata da quella. Il poveroè passato quasi da maniaco sessuale anche se Maria de Filippi ha ribadito che lanon era nulla di eccezionale ( però meglio non mostrarla, giusto per insinuare il dubbio). In realtà la stessal’ha pubblicata sui. Non solo, l’ha anche mandata alla redazione. Dando uno sguardo al profilo di...

trash_italiano : La foto pubblicata da Maurizio. #uominiedonne - CheDonnait : Onestamente non ci trovo nulla di scandaloso nella foto che Maurizio ha inviato a Gemma #uominiedonne - sharondeluca5 : RT @strunz_me13: Maria che fa spogliare tutti ad #amici20 per scusarsi di non averci fatto vedere la foto di Maurizio (che poi noi abbiamo… - strunz_me13 : Maria che fa spogliare tutti ad #amici20 per scusarsi di non averci fatto vedere la foto di Maurizio (che poi noi a… - la_focamonaca : Sono andata vedere il profilo Facebook di quel Maurizio che ha mandato la foto osé a Gemma, ce n'è una di profilo,… -