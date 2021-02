La forma dell’oro, la mostra a Milano (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Building Gallery di Milano dedica la stagione 2021 al tema dell’oro nell’arte contemporanea con il progetto espositivo annuale “La forma dell’oro”. Dopo l’apertura con Paolo Canevari, la rassegna prosegue con l’artista romano Emiliano Maggi, dall’11 febbraio al 9 marzo 2021. A cura di Melania Rossi, la mostra vuole offrire una panoramica sull’utilizzo dell’oro nella ricerca artistica contemporanea presentando le opere di dodici artisti che alludono o ricorrono al nobile metallo con modalità e pratiche differenti. Le installazioni sono visibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dalla vetrina di Via Monte di Pietà 23, sede della galleria. Emiliano Maggi, Horned Vessel, 2021, lustro su ceramica smaltata, 48 x 45 x 29 cm – Photo credits: ddlstudioLa forma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Building Gallery didedica la stagione 2021 al temanell’arte contemporanea con il progetto espositivo annuale “La”. Dopo l’apertura con Paolo Canevari, la rassegna prosegue con l’artista romano Emiliano Maggi, dall’11 febbraio al 9 marzo 2021. A cura di Melania Rossi, lavuole offrire una panoramica sull’utilizzonella ricerca artistica contemporanea presentando le opere di dodici artisti che alludono o ricorrono al nobile metallo con modalità e pratiche differenti. Le installazioni sono visibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dalla vetrina di Via Monte di Pietà 23, sede della galleria. Emiliano Maggi, Horned Vessel, 2021, lustro su ceramica smaltata, 48 x 45 x 29 cm – Photo credits: ddlstudioLa...

ToniTraglia : In forma alle Forme dell'Olio! Lo certifica l'attestato Finalista del 'Premio Designer dell'Anno' al Festival 'Le… - AnfetaMilan : @MorroLuca1 Ci vuole dell’oro in giro. Il nero esterno con quel blu lì fa cagare. La forma delle lettere è figa - pippopluto_57 : La forma dell’oro - RMagazine1 : La forma dell’oro - anna_1951 : RT @mbmarino: Rhytòn a forma di ariete in lapis e oro (600 A.C. Persia). l rhytòn è un contenitore per i liquidi usati nelle libagioni. I… -

Ultime Notizie dalla rete : forma dell’oro Hublot presenta il nuovo Big Bang Tourbillon Automatic Orange Sapphire Fortune Italia