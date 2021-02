La figlia di Maria Teresa Ruta “analizza” il comportamento di Tommaso Zorzi e Malgioglio (Di giovedì 11 febbraio 2021) Guenda Goria ospite live di Casa Chi con Azzurra Della Penna, ha difeso a spada tratta mamma Maria Teresa Ruta, specie dopo gli attacchi ricevuti per via della “bugia” detta con protagonista Francesco Baccini che si è addirittura palesato nella Casa del Grande Fratello Vip. Guenda Goria difende mamma Maria Teresa Ruta e parla di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 11 febbraio 2021) Guenda Goria ospite live di Casa Chi con Azzurra Della Penna, ha difeso a spada tratta mamma, specie dopo gli attacchi ricevuti per via della “bugia” detta con protagonista Francesco Baccini che si è addirittura palesato nella Casa del Grande Fratello Vip. Guenda Goria difende mammae parla di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : La figlia di Maria Teresa Ruta “analizza” il comportamento di Tommaso Zorzi e Malgioglio #GFVip #TZVip #Ruters… - trararitipi : NON SOLO MACHIAVELLI E GUICCIARDINI:LE MEMORIE DI PHILIPPE DE COMMYNES APHRA BEHN & JOHNNY DEPP UN LIBRO,22 ANNI DI… - alkaid_rt : @Maria70221974 Tanti auguri a tua figlia Maria?? - molgora85 : @Maria70221974 Ciao Maria buon pomeriggio ????????e tantissimi auguri alla tua figlia ???????????? - giuliapid : Sarò pazza ma Tommaso non ha mai sparlato di Maria Teresa, perché per quanto mi riguarda dire che sta perdendo colp… -