La farsa è finita | il 59 | 3% dice sì a Draghi Di Maio | “Vince l’intelligenza collettiva” Gli altri tutti cretini

(Di giovedì 11 febbraio 2021) “Abbiamo scelto la strada del coraggio e della partecipazione“. Alle 19,03 Luigi Didà il grande annuncio. Il popolo grillino ha detto sì all’ingresso nel governo. Un’ora dopo la chiusura dei ‘seggi’ virtuali sulla piattaforma Rousseau il leader azzoppato dei 5Stelle canta vittoria. E spaccia un esito scontato, eterodiretto dai capi, come uno straordinario successo di democrazia. Senza un minimo di decenza. Ditrionfante: ha vinto il coraggio Ma davvero qualcuno poteva pensare che le consultazioni online degli iscritti pentastellati potessero dare un risultato diverso? Con quel quesito imbarazzante? Prodotto dalla mente furbetta e pericolosa del duo Grillo-Casaleggio junior. Con il sì già annunciato. Con il calendario del premier incaricato già pronto. Governo e fiducia lampo per dare subito lo start al ‘governo della ...

"Certe parole sono dettate solo da odio personale. Basta agitare un drappo rosso e tutti giù a criticare. Qualcuno dovrebbe spiegare ai veneti, e allora gli daremmo il premio Nobel, perché è sbagliato ..."
Il sogno della democrazia partecipata si infrange sugli scogli della politica: perché il voto online non conta come i vertici grillini dicono ...