La Cina oscura World News della Bbc | ' Violano i principi di verità e imparzialità del giornalismo'

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Un altro brutto segnale: il canaleBbc verràto dalle autorità di Pechino e non potrà più trasmettere in. Lo ha annunciato il canale di stato cinese Cgtn, riferendo che la ...

filo_78 : RT @antonio_bordin: La #Cina oscura la #BBC. Ma noi continuiamo a lasciarle fare ciò che vuole impunemente, e magari nel frattempo imponia… - luc_sca : La Cina oscura #BBCWorldNews, chiamali scemi i cinesi. - avatar1dory : RT @tvbusiness24: ??#Media, la #Cina oscura la #Bbc. È stata revocata la licenza di trasmissione?? - e_vanti : Leggi qui l'articolo de L'#UnioneSarda - Giannaway : #Cina oscura #BBC. Chiaro? -

Ultime Notizie dalla rete : Cina oscura

...di Stato cinese Cgtn riferendo che la decisione è stata presa dall'autorità regolatrice delle trasmissioni radiotelevisive (Nrta) che ha accusato la Bbc di avere trasmesso dei servizi sullache ...... riferendo che la decisione è stata presa dall'autorità regolatrice delle trasmissioni radiotelevisive (Nrta) che ha accusato la Bbc di avere trasmesso dei servizi sullache violano i principi ...PECHINO / LONDRA - L'autorità di regolamentazione sulla trasmissione televisiva in Cina ha revocato le licenze alla Bbc World News per «grave violazione dei contenuti». Lo riferiscono i media di Pechi ...(ANSA) - PECHINO, 12 FEB - L'autorità di regolamentazione sulla trasmissione televisiva in Cina ha revocato le licenze alla Bbc World News per "grave violazione dei contenuti". Lo riferiscono i media ...