La Cina blocca la BBC: emittente bandita per "grave violazione dei contenuti" dopo un servizio su Hong Kong

La BBC World News è stata bandita dalla Cina. Lo ha annunciato il canale di stato cinese Cgtn, dicendo che venerdì l'autorità di regolamentazione sulla trasmissione televisiva cinese ha revocato la licenza alla BBC World News di andare in onda in Cina per "grave violazione dei contenuti". Secondo la National Radio and Television Administration, la BBC aveva violato i principi di veridicità e imparzialità del giornalismo, mandando in onda fake news contro la Cina. Come riportano i media di Pechino, la BBC World News "descriveva la violenza di strada di Hong Kong come un movimento pro-democrazia e, in una certa misura, esaltava persino i rivoltosi e la loro violenza".

