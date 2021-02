La Cassazione: niente assegno di mantenimento all'ex moglie divorziata che non cerca un lavoro (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Suprema Corte dà ragione a un quarantaseienne di Torino che non voleva versare più gli alimenti all'ex coniuge inattiva e con un nuovo compagno Leggi su repubblica (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Suprema Corte dà ragione a un quarantaseienne di Torino che non voleva versare più gli alimenti all'ex coniuge inattiva e con un nuovo compagno

Damianodanny1 : Da anni pagava alimenti a ex moglie, Cassazione: Niente alimenti se non cerca lavoro Torino, dove la Cassazione ha… - NoiRadiomobile : In materia di misure cautelari personali, niente carcere se la pena è infratriennale; si sconta agli arresti domici… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Divorzio, la Cassazione: «Niente assegno alla ex che non cerca un lavoro» - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Divorzio, la Cassazione: «Niente assegno alla ex che non cerca un lavoro» - RassegnaZampa : #Divorzio, la Cassazione: «Niente assegno alla ex che non cerca un lavoro» -