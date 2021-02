La Caserma | Martina Albertoni abbandona il docu-reality | ecco il motivo

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Ieri, mercoledì 10 febbraio, è andata in onda la terza puntata de Lae tale appuntamento è stato caratterizzato soprattutto dall’abbandono di una delle concorrenti, ovvero,. La ragazza, dopo alcuni momenti di cedimento e discussioni con i suoi compagni d’avventura, ha preso la drastica decisione di arrendersi. A nulla sono serviti i tentativi delle sue amiche più strette per provare a farla rimanere, pertanto, la ragazza è andata via senza voltarsi indietro. Anche l’istruttore si è mostrato alquanto comprensivo nei suoi confronti. Vediamo, quindi, nel dettaglio cosa è accaduto.lascia LaNella puntata di ieri, 10 febbraio, de Lasi è verificato il primo abbandono di questa edizione. La protagonista di questa ...

La terza puntata de Lacoincide con l'abbandono ufficiale diAlbertoni . Era nell'aria da tempo, ma il confronto con istruttore capo Daretti faceva intuire un ripensamento in extremis. Così non è stato. La ...Una delle reclute dice addio al reality e da delle motivazioni alquanto controvers e spinose: che cosa non ha funzionato?