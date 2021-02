La Asl di La Spezia ha inserito l'omosessualità tra i 'comportamenti a rischio Covid' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Questo Paese non può farcela. La denuncia, via Facebook , arriva dal consigliere ligure Ferruccio Sansa, che posta anche la foto del modulo. 'Un nostro amico ha chiesto all'Asl5 spezzina un modulo per ... Leggi su globalist (Di giovedì 11 febbraio 2021) Questo Paese non può farcela. La denuncia, via Facebook , arriva dal consigliere ligure Ferruccio Sansa, che posta anche la foto del modulo. 'Un nostro amico ha chiesto all'Asl5 spezzina un modulo per ...

