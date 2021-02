Kasia Lehnardt morta | lo strano messaggio di un’amica della modella Jerome Boateng lascia il Bayern Monaco “fino a nuovo avviso”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) È ancora un mistero la mortegiovanissima, modi origine polacca e influencer di successo in Germania, il cui corpo senza vita è stato trovato dalla polizia di Berlino, in un appartamento di Charlottenburg. Gli inquirenti non hanno rilevato alcun segno di violenza esterna ma si attende l’esito dell’autopsia che dovrà chiarire le cause del decesso. La donna si erata da appena due settimane con il calciatore del, e l’ultima puntataguerra incrociata con l’ex, fra tabloid e social, risale solo a pochi giorni fa. Raggiunto dalla notizia mentre si trovava nel Qatar, il calciatore ha chiesto di poterre la squadra – impegnata nella ...

Noovyis : (Kasia Lehnardt morta, lo strano messaggio di un’amica della modella: “Spero che ora venga fuori la verità”) Playh… -

Ultime Notizie dalla rete : Kasia Lehnardt

Il Fatto Quotidiano

Berlino - Il corpo senza vita della giovanissima, modella di origine polacca e influencer di successo in Germania, è stato trovato dalla polizia di Berlino , in un appartamento di Charlottenburg. Gli inquirenti non hanno rilevato ...Lenhardt mortaè stata trovata senza vita nel suo appartamento dalla polizia di Berlino. Le autorità stanno ancora ricostruendo l'accaduto, ma si pensa ad un suicidio . La ...Kasia Lenhardt modella 25enne ex fidanzata del calciatore del Bayern Monaco, Jerome Boateng (fratello di Kevin in forza al Monza) è stata trovata priva di vita nel suo appartamento di Berlino. I due ...Ex fidanzata di Boateng trovata morta a Berlino. Kasia Lenhardt, ex fidanzata di Jerome Boateng, è stata trovata morta dalla polizia nel suo appartamento a Charlottenburg, a Berl ...