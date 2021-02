Juventus, rinnovo Ronaldo: il portoghese chiede lo stesso ingaggio (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Juventus e Cristiano Ronaldo insieme fino al 2023. La possibilità che il fuoriclasse portoghese rinnovi per un’altra stagione si fa sempre più concreta ed iniziano ad emergere i dettagli sul nuovo accordo. Nonostante abbia da poco compiuto 36 anni, Ronaldo sta dimostrando di essere ancora al top della condizione, trascinando la Juve in questa L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lae Cristianoinsieme fino al 2023. La possibilità che il fuoriclasserinnovi per un’altra stagione si fa sempre più concreta ed iniziano ad emergere i dettagli sul nuovo accordo. Nonostante abbia da poco compiuto 36 anni,sta dimostrando di essere ancora al top della condizione, trascinando la Juve in questa L'articolo

