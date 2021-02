Juventus, l’argentino punta il Napoli (Di giovedì 11 febbraio 2021) Archiviata la Coppa Italia, Andrea Pirlo proietta le sue attenzioni al campionato e alla sfida con l’amico di una vita Gennaro Gattuso. I due hanno vinto e perso insieme innumerevoli “battaglie” e dopo la finale di Supercoppa si ritrovano nuovamente l’uno contro l’altro. I due tecnici arrivano alla sfida in situazioni diametralmente opposte: Pirlo ha ritrovato gioco e risultati, Gattuso è in piena crisi. LEGGI ANCHE: Juventus-Inter 0-0, ecco cosa rischiano Agnelli e Conte Il tecnico bresciano nelle ultime settimane ha recuperato quasi tutti gli effettivi ed è riuscito ad impiegarli tutti nelle sfide ravvicinate che si sono susseguite. Trenta formazioni diverse in trenta partite per Pirlo che non è mai riuscito quest’anno a mettere in campo lo stesso schieramento per due partite di fila. Juventus, l’argentino spera nella ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Archiviata la Coppa Italia, Andrea Pirlo proietta le sue attenzioni al campionato e alla sfida con l’amico di una vita Gennaro Gattuso. I due hanno vinto e perso insieme innumerevoli “battaglie” e dopo la finale di Supercoppa si ritrovano nuovamente l’uno contro l’altro. I due tecnici arrivano alla sfida in situazioni diametralmente opposte: Pirlo ha ritrovato gioco e risultati, Gattuso è in piena crisi. LEGGI ANCHE:-Inter 0-0, ecco cosa rischiano Agnelli e Conte Il tecnico bresciano nelle ultime settimane ha recuperato quasi tutti gli effettivi ed è riuscito ad impiegarli tutti nelle sfide ravvicinate che si sono susseguite. Trenta formazioni diverse in trenta partite per Pirlo che non è mai riuscito quest’anno a mettere in campo lo stesso schieramento per due partite di fila.spera nella ...

