Juventus | Landucci | “Alla Juventus con Allegri 5 anni belli e importanti”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Il vice di Massimilianosulla panchina dellaMarco, intervenuto ai microfoni di Prima Tivvù, ha parlato del suo periodo in bianconero e della finale di Champions League persa a Cardiff contro il Real Madrid. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Mourinho insidia Paratici “La finale è una gara a sè. Abbiamo fatto un bel primo tempo, poi nel secondo tempo hanno fatto meglio di noi e hanno vinto – ha affermato– Purtroppo una finale ha tante partite nelle partite. Abbiamo fatto 5, ricchi di successo. Potevamo solo mettere la ciliegina sulla torta con la Champions”. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

junews24com : Landucci confessa: «Ecco cosa successe nella finale di Cardiff» - - ptvtelenostra : Ospite di INTERVINSTAGRAM l'ex portiere dell'#UsAvellino Marco Landucci #calcio #juventus - ptvtelenostra : Ospite di INTERVINSTAGRAM l'ex portiere dell'#UsAvellino Marco Landucci #calcio #juventus INTERVINSTAGRAM - MARCO… - ptvtelenostra : ??Marco Landucci, per cinque anni al fianco di Allegri alla Juventus, sarà ospite di “Intervinstagram” la live Inst… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Landucci

... sullo 0 - 2,riuscì persino a neutralizzare un rigore di Maradona. Ero felice, convinto ... Andrea Nencioni ******************** Fiorentina -gennaio 1992. Un'altra epoca. Altri ...Commenta per primo Marco, vice dell'exMassimiliano Allegri, è stato intervistato da Radio Bruno Toscana , ha parlato della voglia di tornare ad allenare dell'ex tecnico bianconero: 'Allacon ...Il vice di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus Marco Landucci, intervenuto ai microfoni di Prima Tivvù, ha parlato del suo periodo in bianconero e della finale di Champions League persa ...Marco Landucci, vice di Allegri sulla panchina della Juventus, parla, intervenuto a "Prima Tivvù", del periodo vissuto in bianconero e della finale di Champions League giocata, ...