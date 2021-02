Juventus-Inter, lite Conte-Agnelli: nessun provvedimento del Giudice Sportivo, Procura Figc apre un’inchiesta (Di giovedì 11 febbraio 2021) nessun provvedimento del Giudice Sportivo.La tanto attesa decisione del Giudice Sportivo sulla lite tra Conte e Agnelli di martedì scorso è finalmente arrivata. Nel comunicato diffuso in mattinata, tuttavia, non c'è alcun riferimento alle tensioni tra le parti che hanno coinvolto anche il dirigente nerazzurro Lele Oriali e quello bianconero Fabio Paratici. Il Giudice Sportivo non ha punito, dunque, né l’allenatore dell’Inter né il presidente della Juventus per lo scambio di gesti e insulti avvenuto martedì scorso. La Procura Federale, al contrario, ha invece avviato un’inchiesta per ricostruire i fatti come accaduto nel caso ... Leggi su mediagol (Di giovedì 11 febbraio 2021)del.La tanto attesa decisione delsullatradi martedì scorso è finalmente arrivata. Nel comunicato diffuso in mattinata, tuttavia, non c'è alcun riferimento alle tensioni tra le parti che hanno coinvolto anche il dirigente nerazzurro Lele Oriali e quello bianconero Fabio Paratici. Ilnon ha punito, dunque, né l’allenatore dell’né il presidente dellaper lo scambio di gesti e insulti avvenuto martedì scorso. LaFederale, al contrario, ha invece avviatoper ricostruire i fatti come accaduto nel caso ...

