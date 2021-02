Juventus-Inter, Giudice Sportivo: no a sanzioni per Conte e Agnelli. Ma occhio alla Procura Figc (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Giudice Sportivo Alessandro Zampone non ha sanzionato il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il tecnico dell’Inter Antonio Conte, protagonisti di un litigio a distanza, con tanto di insulti, in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra i due club. Decretata invece una giornata di squalifica per il centrocampista nerazzurro Marcelo Brozovic e per l’esterno bianconero Alex Sandro. La Contesa però è tutt’altro che chiusa perché adesso, se riterrà opportuno, può Intervenire la Procura della Federcalcio presieduta da Giuseppe Chinè proprio come accaduto per il caso tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) IlAlessandro Zampone non ha sanzionato il presidente dellaAndreae il tecnico dell’Antonio, protagonisti di un litigio a distanza, con tanto di insulti, in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra i due club. Decretata invece una giornata di squalifica per il centrocampista nerazzurro Marcelo Brozovic e per l’esterno bianconero Alex Sandro. Lasa però è tutt’altro che chiusa perché adesso, se riterrà opportuno, puòvenire ladella Federcalcio presieduta da Giuseppe Chinè proprio come accaduto per il caso tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. SportFace.

