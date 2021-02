Juventus Inter, da Icardi a Barella: le scintille di mercato nel Derby d’Italia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Non si placano le polemiche dopo l’accesa lite verbale tra Agnelli e Conte. La rivalità tra Juve e Inter sfocia anche sul calciomercato scintille non solo tra Agnelli e Conte, ma anche da parte degli altri componenti delle due squadre. Tra cui spicca l’alterco tra Paratici e Oriali al termine del primo della bollente sfida di Torino. In mezzo alle polemiche è finito anche il nome di Nicolò Barella, che il CFO della ‘Vecchia Signora’ avrebbe contattato per indurlo a lasciare l’Inter. Comportamento che avrebbe mandato su tutte le furie la dirigenza Interista. Scenario però questo non confermato, con tutte le parti in questione che hanno subito precisato a smentire qualsiasi contatto tra Paratici e Barella. La Juve non ha mai cercato di recente il centrocampista della ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Non si placano le polemiche dopo l’accesa lite verbale tra Agnelli e Conte. La rivalità tra Juve esfocia anche sul calcionon solo tra Agnelli e Conte, ma anche da parte degli altri componenti delle due squadre. Tra cui spicca l’alterco tra Paratici e Oriali al termine del primo della bollente sfida di Torino. In mezzo alle polemiche è finito anche il nome di Nicolò, che il CFO della ‘Vecchia Signora’ avrebbe contattato per indurlo a lasciare l’. Comportamento che avrebbe mandato su tutte le furie la dirigenzaista. Scenario però questo non confermato, con tutte le parti in questione che hanno subito precisato a smentire qualsiasi contatto tra Paratici e. La Juve non ha mai cercato di recente il centrocampista della ...

juventusfc : Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione che la Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª vo… - juventusfc : Un ultimo sguardo alla serata di ieri. Vi va? ?? Tutte le statistiche dopo #JuveInter ?? - Glongari : Non risulta nessun contatto nè formale nè informale tra la #Juventus e #Barella per indurlo a rompere con l’#Inter. @tvdellosport - SilviaPrato1 : RT @AirJordan185: Cara @Gazzetta_it , leggendovi non ho ancora capito chi ha passato il turno tra Juventus e Inter. Gradirei una vostra ris… - baronemarco80 : Da #NovaGorica e #Gorizia capitale europea della cultura, al governo della Nazione tecno politico del volemose bene… -