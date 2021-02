Juventus, infortunio per Arthur: salta il Napoli (Di giovedì 11 febbraio 2021) Andrea Pirlo dovrà fare a meno del suo perno di centrocampo nel big match di sabato contro i partenopei: missione recupero per Porto-Juventus Alla ripresa degli allenamenti, dopo il giorno di pausa post-coppa di ieri, non arrivano buone notizie dall’infermeria della Continassa: il brasiliano Arthur sarà quasi certamente out dai convocati della Juventus per la sfida di sabato contro il Napoli. Questo il comunicato del club bianconero: “Gli esami strumentali eseguiti a seguito del dolore alla gamba destra riferito da Arthur hanno evidenziato la presenza di una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”. Una defezione importante per Pirlo che con l’ex Barcellona aveva trovato quell’equilibratore in ... Leggi su zon (Di giovedì 11 febbraio 2021) Andrea Pirlo dovrà fare a meno del suo perno di centrocampo nel big match di sabato contro i partenopei: missione recupero per Porto-Alla ripresa degli allenamenti, dopo il giorno di pausa post-coppa di ieri, non arrivano buone notizie dall’infermeria della Continassa: il brasilianosarà quasi certamente out dai convocati dellaper la sfida di sabato contro il. Questo il comunicato del club bianconero: “Gli esami strumentali eseguiti a seguito del dolore alla gamba destra riferito dahanno evidenziato la presenza di una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”. Una defezione importante per Pirlo che con l’ex Barcellona aveva trovato quell’equilibratore in ...

