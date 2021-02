Juventus, infortunio Arthur: si ferma il brasiliano (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Juve ha reso note le condizioni di Arthur dopo gli esami strumentali: il brasiliano salta la trasferta di Napoli Brutte notizie per Andrea Pirlo a due giorni dalla trasferta sul campo del Napoli. L’allenatore bianconero perde Arthur, che ha effettuato oggi gli esami strumentali. Di seguito la nota ufficiale della Juventus. «Gli esami strumentali eseguiti a seguito del dolore alla gamba destra riferito da Arthur hanno evidenziato la presenza di una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno e la ripresa dell’attività avverrà non appena consentito dalla sintomatologia». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Juve ha reso note le condizioni didopo gli esami strumentali: ilsalta la trasferta di Napoli Brutte notizie per Andrea Pirlo a due giorni dalla trasferta sul campo del Napoli. L’allenatore bianconero perde, che ha effettuato oggi gli esami strumentali. Di seguito la nota ufficiale della. «Gli esami strumentali eseguiti a seguito del dolore alla gamba destra riferito dahanno evidenziato la presenza di una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno e la ripresa dell’attività avverrà non appena consentito dalla sintomatologia». Leggi su Calcionews24.com

