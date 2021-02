Juventus, finale di Coppa Italia inedita (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Juventus è in finale di Coppa Italia e ieri sera ha scoperto la squadra che proverà a contendergli il trofeo il 19 maggio a San Siro. Per la prima volta nella storia, Juventus e Atalanta si affronteranno in finale di Coppa Italia. I bergamaschi ieri sera hanno eliminato il Napoli detentore del trofeo con un netto 3-1. LEGGI ANCHE: Genoa-Juventus Primavera 2-2, Da Graca riacciuffa il pareggio Gli uomini di Gasperini, dopo lo 0-0 dell’andata, riescono a sbarazzarsi agilmente dei partenopei grazie al bomber Zapata e a un Pessina in stato di grazia, autore di una doppietta. Gli azzurri di Gattuso sono stati tramortiti da un micidiale uno-due già nel primo tempo e poi puniti dal tris nerazzurro dopo che Lozano aveva riaperto i giochi ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Laè indie ieri sera ha scoperto la squadra che proverà a contendergli il trofeo il 19 maggio a San Siro. Per la prima volta nella storia,e Atalanta si affronteranno indi. I bergamaschi ieri sera hanno eliminato il Napoli detentore del trofeo con un netto 3-1. LEGGI ANCHE: Genoa-Primavera 2-2, Da Graca riacciuffa il pareggio Gli uomini di Gasperini, dopo lo 0-0 dell’andata, riescono a sbarazzarsi agilmente dei partenopei grazie al bomber Zapata e a un Pessina in stato di grazia, autore di una doppietta. Gli azzurri di Gattuso sono stati tramortiti da un micidiale uno-due già nel primo tempo e poi puniti dal tris nerazzurro dopo che Lozano aveva riaperto i giochi ...

