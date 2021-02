Juventus, Dybala tra i convocati contro il Napoli (Di giovedì 11 febbraio 2021) Paulo Dybala, attaccante della JuventusSecondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante Paulo Dybala, potrebbe essere convocato per il match di campionato allo Stadio Maradona contro il Napoli di Gennaro Gattuso. I titolari in attacco, sottolinea il quotidiano, dovrebbero essere Ronaldo e Morata. Da valutare il centrocampista Arthur. LEGGI ANCHE: Juventus, senti Ulivieri: “Pirlo ha conquistato tutti” L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Paulo, attaccante dellaSecondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante Paulo, potrebbe essere convocato per il match di campionato allo Stadio Maradonaildi Gennaro Gattuso. I titolari in attacco, sottolinea il quotidiano, dovrebbero essere Ronaldo e Morata. Da valutare il centrocampista Arthur. LEGGI ANCHE:, senti Ulivieri: “Pirlo ha conquistato tutti” L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

Commenta per primo Secondo quanto riportato dalla stampa francese se Dybala alla fine non rinnovasse il suo contratto con la Juventus , il club bianconero lo metterebbe sul mercato e si troverebbe nella stessa condizione dell'Inter con Mauro Icardi quando concesse uno ...

...Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) La competitività tra le squadre della Juventus e ... tra cui Ronaldo, Dybala e Bonucci , che sono passati in finale di Coppa Italia ai danni proprio dei ...

