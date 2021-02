Juventus, Arthur out contro il Napoli. Il comunicato del club (Di giovedì 11 febbraio 2021) Con un comunicato, la Juventus ha fatto il punto sulla ripresa degli allenamenti e sulle condizioni fisiche del centrocampista Arthur. Il brasiliano salterà la trasferta di Napoli in programma sabato alle 18.00. Questo il comunicato della Juventus: La Juve ha usufruito ieri di una giornata di pausa, per ricaricare le batterie e festeggiare la finale di Coppa Italia conquistata martedì. Alle viste, però, c’è un’altra partita davvero importante per questo periodo della stagione bianconera, la trasferta di Napoli (fischio d’inizio sabato alle 18). I giocatori si sono dunque ritrovati questa mattina alla Continassa per una seduta dedicata a esercitazioni tecnico-tattiche e partitella. Le condizioni di Arthur – Gli esami strumentali eseguiti a seguito del ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 febbraio 2021) Con un, laha fatto il punto sulla ripresa degli allenamenti e sulle condizioni fisiche del centrocampista. Il brasiliano salterà la trasferta diin programma sabato alle 18.00. Questo ildella: La Juve ha usufruito ieri di una giornata di pausa, per ricaricare le batterie e festeggiare la finale di Coppa Italia conquistata martedì. Alle viste, però, c’è un’altra partita davvero importante per questo periodo della stagione bianconera, la trasferta di(fischio d’inizio sabato alle 18). I giocatori si sono dunque ritrovati questa mattina alla Continassa per una seduta dedicata a esercitazioni tecnico-tattiche e partitella. Le condizioni di– Gli esami strumentali eseguiti a seguito del ...

